Ultime Notizie – Elezioni Verona | chi è il nuovo sindaco Damiano Tommasi

Damiano Tommasi nuovo sindaco di Verona. Ai ballottaggi delle comunali 2022 Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, è infatti risultato eletto con 50.118 voti e il 53,40% delle preferenze battendo Federico Sboarina, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche, che si è fermato al 46,60%, raccogliendo 43.730 voti. Ex calciatore italiano e dirigente sportivo, Tommasi ha 48 anni ed è nato a Negrar di Valpolicella (Verona) il 17 maggio del 1974. Calciatore professionista dal 1993 al 2009, è stato uno dei centrocampisti di riferimento della Roma tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila. Con la maglia giallorossa ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana. Conta anche 25 presenze e 1 gol con la nazionale italiana, con cui ha partecipato ...

