Ultime Notizie – Elezioni comunali, Centrodestra incassa cappotto ai ballottaggi (Di lunedì 27 giugno 2022) La 'fatale Verona' premia l'ex calciatore Damiano Tommasi e condanna il Centrodestra nelle Elezioni comunali 2022. Per l'alleanza Berlusconi-Salvini-Meloni la domenica dei ballottaggi delle amministrative è praticamente un cappotto, una sconfitta sonora su tanti campi, restando al gergo calcistico. Sconfitti a Verona, ma pure a Parma, a Piacenza, a Alessandria, a Catanzaro. E molte sono sconfitte in casa, dopo il primo turno che vedeva in vantaggio i candidati espressi da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, troppo spesso in ordine sparso. Come a Verona, dove il candidato di Forza Italia, Tosi ha fatto mancare i suoi voti al sindaco uscente Sboarina che gli ha sbattuto la porta in faccia dopo la richiesta di apparentamento. "Ora serve una immediata reunion del Centrodestra, per ...

