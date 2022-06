Ultime Notizie – Del Vecchio, l’ultima battaglia: spezzare legame Mediobanca-Generali (Di lunedì 27 giugno 2022) Scardinare l’ultimo baluardo dell’ex galassia finanziaria del Nord, sciogliendo il legame fra Mediobanca e Generali. Per liberare il gruppo assicurativo da quello che considerava un giogo e far spiccare un salto dimensionale al Leone, con una grande acquisizione o una fusione, sul modello dell’aggregazione fra la sua Luxottica e la francese Essilor. Leonardo Del Vecchio lascia incompiuta la sua ultima ‘opera’ finanziaria, che lo ha portato ad essere azionista di peso sia in Generali, con il 9,82%, che in Mediobanca, con il 19,4%. L’imprenditore, morto questa mattina a 87 anni a Milano, da anni era in rotta con il management dell’istituto di piazzetta Cuccia su diversi dossier. Primo fra tutti la gestione di Generali, sua partecipazione storica. Con Francesco Gaetano ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Scardinare l’ultimo baluardo dell’ex galassia finanziaria del Nord, sciogliendo ilfra. Per liberare il gruppo assicurativo da quello che considerava un giogo e far spiccare un salto dimensionale al Leone, con una grande acquisizione o una fusione, sul modello dell’aggregazione fra la sua Luxottica e la francese Essilor. Leonardo Dellascia incompiuta la sua ultima ‘opera’ finanziaria, che lo ha portato ad essere azionista di peso sia in, con il 9,82%, che in, con il 19,4%. L’imprenditore, morto questa mattina a 87 anni a Milano, da anni era in rotta con il management dell’istituto di piazzetta Cuccia su diversi dossier. Primo fra tutti la gestione di, sua partecipazione storica. Con Francesco Gaetano ...

