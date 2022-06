Ultime Notizie – Crolla tettoia palco concerto Elisa a Bassano: due feriti (Di lunedì 27 giugno 2022) La tettoia del palco per il concerto di Elisa, previsto per domani al parco Ragazzi del 99, è Crollata poco dopo le 13. Due le persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La tettoia del palco già montata si è piegata a 45° Crollando sulla base del palco. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’area transennandola, mentre i due feriti fortunatamente in maniera non grave sono stati presi in cura dal personale del Suem. Sul posto il personale dello Spisal, carabinieri e polizia di Stato. Sono ora attese della autogrù per la rimozione del tetto. Intervento dei vigili del fuoco ancora in corso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Ladelper ildi, previsto per domani al parco Ragazzi del 99, èta poco dopo le 13. Due le persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ladelgià montata si è piegata a 45°ndo sulla base del. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’area transennandola, mentre i duefortunatamente in maniera non grave sono stati presi in cura dal personale del Suem. Sul posto il personale dello Spisal, carabinieri e polizia di Stato. Sono ora attese della autogrù per la rimozione del tetto. Intervento dei vigili del fuoco ancora in corso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

