Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 3.623 contagi e 5 morti. A Roma 2.316 casi (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono 3.623 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 27 giugno 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. A Roma, segnalati 2.316 casi. “oggi nel Lazio, su 2.620 tamponi molecolari e 13.744 tamponi antigenici per un totale di 16.364 tamponi, si registrano 3.623 nuovi casi positivi (-3.070), sono 5 i decessi (+3), 597 i ricoverati (+45), 51 le terapie intensive (-1) e 4.557 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,1%. I casi a Roma città sono a quota 2.316”, dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Questa la situazione, nel dettaglio, nelle Ultime 24 ore. Asl ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono 3.623 ida coronavirus nel, 27 giugno 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 5. A, segnalati 2.316. “nel, su 2.620 tamponi molecolari e 13.744 tamponi antigenici per un totale di 16.364 tamponi, si registrano 3.623 nuovipositivi (-3.070), sono 5 i decessi (+3), 597 i ricoverati (+45), 51 le terapie intensive (-1) e 4.557 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,1%. Icittà sono a quota 2.316”, dice l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Questa la situazione, nel dettaglio, nelle24 ore. Asl ...

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - VesuvioLive : Lavoro in Asìa, pubblicato il bando: come fare domanda e materie del test - RedazioneDedalo : Enna – Asp. Ambulatorio di Pediatria Preventiva molto attivo nell'ultimo anno - medicojunghiano : RT @meteoredit: Le #temperature sull'Italia continuano ad essere molto superiori alla media ?????. ??? Le ultime sul #caldo, quando finirà? … -