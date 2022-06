Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 27.747 contagi e 63 morti: bollettino 27 giugno (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono 24.747 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 27 giugno 2022, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 63 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 100.959 tamponi, il tasso di positività è al 24,5%. In calo i ricoveri in terapia intensiva (-7) e nei reparti di area non critica (-341). Covid Italia, bollettino REGIONE PER REGIONE LAZIO – Sono 3.623 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 27 giugno 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. A Roma, segnalati 2.316 casi. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono 24.747 ida coronavirus in, 272022, secondo numeri e dati– regione per regione – neldi Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 63. I nuovi casi sono stati individuati su 100.959 tamponi, il tasso di positività è al 24,5%. In calo i ricoveri in terapia intensiva (-7) e nei reparti di area non critica (-341).REGIONE PER REGIONE LAZIO – Sono 3.623 ida coronavirus nel Lazio, 272022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 5. A Roma, segnalati 2.316 casi. ...

