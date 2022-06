Ultime Notizie – Bonus 200 euro, a chi spetta: dipendenti, pensionati, disoccupati (Di lunedì 27 giugno 2022) Bonus 200 euro destinato a lavoratori dipendenti, pensionati, ma anche percettori di reddito di cittadinanza, disoccupati e – sottolinea l’Inps – “un’ampia platea di cittadini”. Secondo la circolare dell’Istituto con informazioni sul contributo recentemente pubblicata, a luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione. A ottobre 2022 la stessa verrà erogata ai titolari di Naspi, Dis-coll, alla platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022)200destinato a lavoratori, ma anche percettori di reddito di cittadinanza,e – sottolinea l’Inps – “un’ampia platea di cittadini”. Secondo la circolare dell’Istituto con informazioni sul contributo recentemente pubblicata, a luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione. A ottobre 2022 la stessa verrà erogata ai titolari di Naspi, Dis-coll, alla platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari ...

