Ultime Notizie – Antonella Clerici ha il Covid: “Prima o poi tocca a tutti…” (Di lunedì 27 giugno 2022) Antonella Clerici ha contratto il Covid. Lo ha rivelato la stessa conduttrice televisiva sulle storie del suo profilo Instagram. “Covid time. Prima o poi tocca a tutti”, ha scritto accanto alle foto che la ritraggono sdraiata sul letto, circondata dai suoi cani. “Aerosol time. Stay positive”, è il post successivo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022)ha contratto il. Lo ha rivelato la stessa conduttrice televisiva sulle storie del suo profilo Instagram. “time.o poia tutti”, ha scritto accanto alle foto che la ritraggono sdraiata sul letto, circondata dai suoi cani. “Aerosol time. Stay positive”, è il post successivo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - VesuvioLive : Lavoro in Asìa, pubblicato il bando: come fare domanda e materie del test - RedazioneDedalo : Enna – Asp. Ambulatorio di Pediatria Preventiva molto attivo nell'ultimo anno - medicojunghiano : RT @meteoredit: Le #temperature sull'Italia continuano ad essere molto superiori alla media ?????. ??? Le ultime sul #caldo, quando finirà? … -