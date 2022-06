Ultime Notizie – Alessandra Amoroso sulla graticola social per l’autografo negato

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 27 giugno 2022)nella buferaper averad una fan. È successo venerdì, quando la cantante pugliese, dopo aver provato sul palco dei Tim Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma è scesa a salutare i fan. Dati i tempi stretti e le tante persone, la cantante non ha firmato autografi. E anche alla richiesta della ragazza che voleva farsi autografare un cuscino ha opposto un cortese ma fermo no: “La questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle”, ha detto. Ma il video del diniego dell’artista, pubblicato su TikTok è diventato virale nei giorni successivi, scatenando moltissimi commenti critici nei confronti di, con accuse di scarsa umiltà e anche peggiori. Tanto che oggi la ...