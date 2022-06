Ultime Notizie – Aborto Usa | giudice della Lousiana blocca l’applocazione del divieto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 27 giugno 2022) UnLouisiana hato l’applicazione automatica deldell’in tutto lo Stato in seguito alla sentenzaCorte Suprema Usa che ha abolito il diritto federale a poter abortire. La decisione è avvenuta su ricorso di due gruppi a favore dell’interruzione volontaria di gravidanza, Center for Reproductive Rights e Boies Schiller Flexner Llp, riferisce il sito The Hill. “Gli aborti possono essere effettuati nello Stato, una udienza è stata fissata per l’otto luglio”, si legge in una mail diffusa dal Center for Reproductive Rights, dopo la decisione del. Nel ricorso si chiede di fare chiarezza sugli effetti delle “trigger law” approvate in precedenza in Florida, così come in altri Stati, per far scattare il...