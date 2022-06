Uil | Nozza lascia | “Donne a capo della metà delle nostre categorie | l’obiettivo zero morti sul lavoro è possibile”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 giugno 2022) Bergamo. Dopo un mandato di quattro anni alla guidaUil di Bergamo, Angeloha deciso di non ricandidarsi alla carica di segretario generale per il congresso in programma lunedì 27 e martedì 28 giugno al Centro Congressi Giovanni XXIII. Una scelta personale, nonostante lo statuto del sindacato glielo avrebbe permesso: “A un certo punto uno fa una riflessione e c’è un tempo per ogni cosa: con tutto il rammaricoe ringraziando anche per gli attestati di stima che mi hanno dato, quando faccio una scelta difficilmente cambio idea”. Il nome del suo successore, che sarà proposto all’assemblea, è già noto: “Daniele D’Elia è una bravissima persona – continua– Comporrà una segreteria tutta nuova con Claudia Dabbene e Marie Anna Febbraio. Si occupa di sicurezza per l’artigianato e la sicurezza è un ...