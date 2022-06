(Di lunedì 27 giugno 2022) Una grave interruzione del gasora èpiù. A lanciare l’allarme è la commissaria europea per l’Energia, Kadri, al termine del Consiglio dei ministri dell’Energia a Lussemburgo. «Gazprom ha già annunciato una manutenzione del Nord Stream 1 dall’11 al 21 luglio. Non si possono escludere ulteriori decisioni da parte della Russia di eliminare arbitrariamente dalla fornitura di gaso società», ha spiegato. In precedenza aveva sottolineato che già 12 Stati membri hanno subito tagli di forniture da Gazprom, il colosso dell’estrazione e della vendita di gas naturale controllato dal Governo della Federazione russa. Le forniture di gas che arrivano dall’est sono già state dimezzate rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La commissaria ha ...

Così la commissaria europea all'Energia, Kadri, in conferenza stampa al termine del ... prosegue Lunin, aggiungendo che 'la Russia èStato terrorista'. Stando al primissimo bilancio, ci sono ...Nell'accogliere l'adozione in sede di Consiglio "Energia" a Lussemburgo, Kadri, Commissaria ... inspirito di solidarietà, per potervi stoccare quantitativi sufficienti di cui disporre. Gli ... Ue, Simson: «Uno stop serio al gas russo è sempre più probabile». Si alza la tensione su Kaliningrad, Mosca: «Staccheremo l'ossigeno ai Paesi Baltici» Il testo, parte del pacchetto Fitfor55, sara' ora oggetto di negoziato tra le istituzioni Ue (Commissione, Consiglio e Parlamento) Ciascun Paese dovra' stabilire contributi nazionali indicativi, che l ...