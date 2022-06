**Ucraina: superficie incendio centro commerciale Kremenchuk è di 10.300 mq** (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - La superficie dell'incendio centro commerciale a Kremenchuck, nella regione centro-orientale di Poltava in Ucraina, è di 10.300 metri quadri. Lo riporta il canale informativo Ukrinform. Sul luogo, ci sono attualmente 115 Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento delle fiamme, e 20 unità di mezzi impegnate nei soccorsi. Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Ladell'a Kremenchuck, nella regione-orientale di Poltava in Ucraina, è di 10.300 metri quadri. Lo riporta il canale informativo Ukrinform. Sul luogo, ci sono attualmente 115 Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento delle fiamme, e 20 unità di mezzi impegnate nei soccorsi.

