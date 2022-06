Ucraina | Sullivan | “Da Usa nuovi sistemi di difesa aerea”

(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Nel pacchetto di aiuti che gli Stati Uniti stanno definendo per l’, ci sarannodi, ha confermato il Consigliere per la sicurezza nazionale, Jake, a margine del G7 in Germania. “Vi posso confermare che siamo sul punto di definire un pacchetto di aiuti che includa capacità avanzate di”, ha detto. “Come Joe Biden ha annunciato a Volodymir Zelensky, intendiamo definire un pacchetto che includa capacità avanzate dia medio e lungo raggio, da destinare agli ucraini, insieme ad altri equipaggiamenti di cui hanno urgente bisogno, fra cui munizioni per artiglieria eradar contro le batterie”. Zelensky ha parlato ...

