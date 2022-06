Ucraina, la Russia bombarda un centro commerciale a Kremenchuk: almeno 10 morti e oltre 40 feriti (Di lunedì 27 giugno 2022) E' di almeno 10 morti e oltre 40 feriti il nuovo bilancio del bombardamento russo su un centro commerciale a Kremenchuk , nell' Ucraina centrale . Lo ha riferito il governatore di Poltava, Dmytro ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 27 giugno 2022) E' di1040il nuovo bilancio delmento russo su un, nell'centrale . Lo ha riferito il governatore di Poltava, Dmytro ...

Pubblicità

marcodimaio : Putin ha ricominciato a bombardare Kiev. Prendendo di mira obiettivi civili. L’Ucraina va aiutata a difendersi con… - Avvenire_Nei : #Ucraina La generazione rubata a #Kiev: «Ventimila bimbi deportati in Russia» - MediasetTgcom24 : Russia in default sul debito estero, è la prima volta dal 1918 #russia #ucraina #Putin - zingg_daniel : @JeffreyLebowsky Se la Russia non avesse lanciato una guerra di aggressione, l'Ucraina non avrebbe dovuto bombardar… - ninja2475 : RT @SkyTG24: Ucraina, missili russi su centro commerciale a Kremenchuk: morti e feriti. FOTO -