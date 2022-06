Ucraina | Kiev | ‘morti 35 000 soldati russi | distrutti 1552 tank'

(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 35.000 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 35.000 uomini,carri armati, 3687 mezzi corazzati, 771 sistemi d'artiglieria, 243 lanciarazzi multipli, 101 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 217 aerei, 184 elicotteri, 2575 autoveicoli, 14 unità navali e 636 droni.

Pubblicità

Ettore_Rosato : Missili contro #Kiev stanotte, contro condomini che non hanno nulla a che fare con obiettivi militari. Sono contro… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia fornirà alla Bielorussia missili a corto raggio Iskander-M, capaci anche di trasportare testate… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Klitschko: 'Su Kiev attacco simbolico prima del summit della Nato'. Il sindaco della capitale: 'I russi h… - Sofiajeanne : RT @fulvioabbate: Bono Vox e The Edge si esibiscono nella metropolitana di Kiev. La conferma che il mondo civile sta con la resistenza ucra… - SLN_Magazine : Ucraina, 007 Kiev: 'Svolta ad agosto, torneremo ai confini del 1991'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Riuniti in un resort tedesco di lusso i leader mondiali dicono no al negoziato e sì all'embargo dell'oro. Una strategia fallimentare: così la guerra non si ferma. Anzi: colpitee la zona al confine polacco.Odessa, sulle rive del Mar Nero, è attualmente l'unico porto incontrollato da. I russi sono entrati a Lysychansk Le forze filorusse della Repubblica popolare di Lugansk e le truppe di ...Roma,27 giu.(Adnkronos) – “Nella direzione di Donetsk, il nemico, con il supporto dell’artiglieria, sta cercando di bloccare Lysychansk da sud. Sta bombardando infrastrutture civili e militari in dive ...La linea, al contrario, deve essere una sola, il sostegno incrollabile all'Ucraina. Lo ha ribadito von der Leyen, lo ha sottolineato Michel, che in apertura del G7 ha parlato della necessità di "nuove ...