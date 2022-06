Ucraina, gli Usa pronti a fornire missili a lungo raggio a Kiev. E accusano la Bielorussia: «Aiuta Putin a uccidere i civili» (Di lunedì 27 giugno 2022) Gli Stati Uniti intendono annunciare entro questa settimana la loro intenzione di fornire un avanzato sistema di difesa missilistica terra-aria a medio e lungo raggio all’Ucraina. Lo riferisce la Cnn, citando una fonte informata dell’amministrazione statunitense. La decisione americana potrebbe cambiare le sorti della guerra e finora era stata frenata dal rischio di una recrudescenza. Il presidente Joe Biden che in questi giorni si trova in Germania, ha chiarito che gli Stati Uniti intendono trasferire «sistemi missilistici e munizioni più avanzati» all’Ucraina. Kiev ha richiesto a Washington i sistemi missilistici antiaerei Nasams. Attacco a Odessa nella notte Secondo la fonte citata dalla Cnn oltre ai sistemi di difesa ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 giugno 2022) Gli Stati Uniti intendono annunciare entro questa settimana la loro intenzione diun avanzato sistema di difesastica terra-aria a medio eall’. Lo riferisce la Cnn, citando una fonte informata dell’amministrazione statunitense. La decisione americana potrebbe cambiare le sorti della guerra e finora era stata frenata dal rischio di una recrudescenza. Il presidente Joe Biden che in questi giorni si trova in Germania, ha chiarito che gli Stati Uniti intendono trasferire «sistemistici e munizioni più avanzati» all’ha richiesto a Washington i sistemistici antiaerei Nasams. Attacco a Odessa nella notte Secondo la fonte citata dalla Cnn oltre ai sistemi di difesa ...

