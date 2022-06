Ucraina: esercitazioni militari dell'aviazione bielorussa (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - L'aviazione bielorussa ha effettuato ieri voli di addestramento a Baranovichi. Gli aerei sono stati avvistati nel distretto di Lyakhovichi. Lo ha riferito il gruppo di monitoraggio bielorusso Gayun, aggiungendo che "l'addestramento dell'Aeronautica Militare della Bielorussia è iniziato la scorsa notte: alle 21,27 abbiamo registrato su Baranovichi l'inizio dei voli di addestramento dell'Aeronautica Militare della Repubblica di Bielorussia. Alle 23,20 li abbiamo notati sul distretto di Lyakhovichi". Anche durante il giorno è stata osservata l'attività di aerei bielorussi e russi. Alle 11,10 hanno volato su Bykhov aerei Tu-22 della Federazione Russa diretti verso Mozyr e cinque aerei dell'aviazione russa su ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - L'ha effettuato ieri voli di addestramento a Baranovichi. Gli aerei sono stati avvistati nel distretto di Lyakhovichi. Lo ha riferito il gruppo di monitoraggio bielorusso Gayun, aggiungendo che "l'addestramento'Aeronautica Militarea Bielorussia è iniziato la scorsa notte: alle 21,27 abbiamo registrato su Baranovichi l'inizio dei voli di addestramento'Aeronautica Militarea Repubblica di Bielorussia. Alle 23,20 li abbiamo notati sul distretto di Lyakhovichi". Anche durante il giorno è stata osservata l'attività di aerei bielorussi e russi. Alle 11,10 hanno volato su Bykhov aerei Tu-22a Federazione Russa diretti verso Mozyr e cinque aereirussa su ...

Pubblicità

VirtualRaven : RT @ABalloi1985: @AntigoneCris Dicevano negando al mondo intero che non avrebbero mai invaso l'ucraina..erano solo esercitazioni.. quindi d… - Marco_1991__ : @stefano_flare @jacopo_iacoboni Guarda che i NAZISTI DI HITLER sono andati tutti nelle Americhe . Nessuno in Russia… - Marco_1991__ : @benjamn_boliche Vergogna! Perché non sono stati rispettati gli ACCORDI DI MINSK? Perché non avete reso l'Ucraina… - ABalloi1985 : @AntigoneCris Dicevano negando al mondo intero che non avrebbero mai invaso l'ucraina..erano solo esercitazioni.. q… - colonnelloedi : Decine di commando di altri paesi della NATO,tra cui GB,Francia,Canada e Lituania,stanno lavorando a fianco degli a… -