**Ucraina: Dmytro Lubinets è il nuovo Commissario per i diritti civili** (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Il comitato parlamentare per i diritti dell'Uomo ha votato unanimemente Dmytro Lubinets quale Commissario del Parlamento per i diritti Civili. Lo comunica in una nota la Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino. Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Il comitato parlamentare per idell'Uomo ha votato unanimementequaledel Parlamento per iCivili. Lo comunica in una nota la Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino.

