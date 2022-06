Ucraina: Di Maio, 'solidarietà per attacco centro commerciale, Italia con Kiev' (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Voglio esprimere innanzitutto solidarieta all'Ucraina, dove oggi si è consumato un attacco ad un centro commerciale con mille civili al suo interno, la prova che Putin non è disposto a venire al tavolo: l'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina finché c'è ne sarà bisogno. L'Italia sta lavorando per la pace e in questo momento è importante essere compatti". Così il ministro Luigi Di Maio, a capo dei gruppi Ipf, parlando con i cronisti. Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Voglio esprimere innanzitutto solidarieta all', dove oggi si è consumato unad uncon mille civili al suo interno, la prova che Putin non è disposto a venire al tavolo: l'continuerà a sostenere l'finché c'è ne sarà bisogno. L'sta lavorando per la pace e in questo momento è importante essere compatti". Così il ministro Luigi Di, a capo dei gruppi Ipf, parlando con i cronisti.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato ricevuto in serata al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarel… - Agenzia_Ansa : 'Dovevamo necessariamente scegliere da che parte stare della storia, con l'Ucraina aggredita o la Russia aggressore… - Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Da oggi inizia un nuovo percorso. Abbiamo bisogno di aggregare i migliori talenti e le migliori capacità,… - 2coseI : @GiuseppeConteIT Scorretto tutto..! DiMaio è mlt SUPERIORE e più Credibile e anche più diplomatico.. A Noi Italia… - MercoglianoTB : G7.Draghi'Putin non deve vincere,uniti con l'Ucraina'. Adesso a Mosca ridono sia per Di Maio sia per lui. -