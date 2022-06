(Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTorre del Greco (Na) – Lablinda i suoi gioielli. La formazione corallina ripartirà dalla solidità del capitano Francesco Di Nunzio e dai gol di Emanuele Santaniello. Il difensore ha prolungato di un anno il suo rapporto con il sodalizio di Torre del Greco, mentre l’attaccante ha sottoscritto un accordo biennale. DI NUNZIO – S.S.CALCIO è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale del capitano Francesco Di Nunzio. L’esperto difensore classe 1985 ha sottoscritto il nuovo accordo valido per un’ulteriore stagione sportiva, legandosi al Club fino al 30 giugno 2023. Punto fermo del percorso della gestione Colantonio, dalla scalata alla serie C fino alla ritrovata dimensione nel professionismo, Di Nunzio nel finale della passata stagione ha tagliato il traguardo delle 100 gare ufficiali in maglia ...

Pubblicità

anteprima24.it

Torre del Greco . Laha inviato una lettera all'amministrazione comunale di Torre del Greco in cui ha richiesto ulteriori fondi per lo stadio 'Amerigo Liguori' . Ai lavori giàper la curva Vesuvio, la ...... Palermo - Juve Stabia, Foggia - Palermo, Ancona Matelica - Cesena, Taranto - Catanzaro,- ...a interfacciarsi con le squadre e i giocatori con dei contenuti originali che sarannoa ... Turris, annunciati due rinnovi di contratto Al momento è corsa a due per la panchina della Viterbese. Avanza Giorgio Gorgone, che ha vinto il campionato con la Primavera 2 del Frosinone, ma c'è la candidatura anche ...TORRE DEL GRECO (NA). Definito il nuovo tecnico e i primi rinnovi, in casa Turris stamane è arrivata l'indicazione della ...