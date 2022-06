Tumore al seno, 8 pazienti su 10 guariscono. Nuove terapie efficaci anche contro le metastasi. Focus a Milano (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Tumore del seno è il più frequente e diffuso in Italia, così come in molti altri Paesi Europei. Oggi oltre l’80% dei pazienti è vivo a cinque anni dalla diagnosi e riesce a sconfiggere la malattia. Il merito è da ricercare anche nell’introduzione di Nuove terapie sempre più mirate che si stanno affacciando alla realtà clinica. Queste cure sono in grado di migliorare la sopravvivenza (e quindi le chances dei malati) anche nei casi più gravi come quelli metastatici. Al tempo stesso l’oncologia e l’ecosistema sanitario sono in rapida e profonda evoluzione. L’accesso all’innovazione e agli studi scientifici rappresenta una sfida per il nostroPaese e i percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali saranno sempre più progettati sulle specificità dei ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 giugno 2022) Ildelè il più frequente e diffuso in Italia, così come in molti altri Paesi Europei. Oggi oltre l’80% deiè vivo a cinque anni dalla diagnosi e riesce a sconfiggere la malattia. Il merito è da ricercarenell’introduzione disempre più mirate che si stanno affacciando alla realtà clinica. Queste cure sono in grado di migliorare la sopravvivenza (e quindi le chances dei malati)nei casi più gravi come quelli metastatici. Al tempo stesso l’oncologia e l’ecosistema sanitario sono in rapida e profonda evoluzione. L’accesso all’innovazione e agli studi scientifici rappresenta una sfida per il nostroPaese e i percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali saranno sempre più progettati sulle specificità dei ...

