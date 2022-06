Tuffi, Mondiali 2022: Sarah Jodoin di Maria settima dai 10 metri e miglior italiana di sempre! Dominio cinese (Di lunedì 27 giugno 2022) Soddisfazione e solidità: sentimenti e descrizione della prestazione nella Finale femminile dalla piattaforma ai Mondiali 2022 di Tuffi per Sarah Jodoin di Maria. La 22enne italo-canadese, alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), ha completato il suo atto conclusivo in settima posizione, diventando la migliore italiana di sempre in una Finale iridata dai 10 metri. Un riscontro di cui essere orgogliosa, tenendo conto dei problemi fisici patiti dalla tuffatrice. Il riferimento è ai dolori al polso. E quindi, stringendo i denti, la prova è stata di spessore. Jodoin di Maria ha cominciato con un doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo da 62.40 punti, facendo seguire ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Soddisfazione e solidità: sentimenti e descrizione della prestazione nella Finale femminile dalla piattaforma aidiperdi. La 22enne italo-canadese, alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), ha completato il suo atto conclusivo inposizione, diventando ladi sempre in una Finale iridata dai 10. Un riscontro di cui essere orgogliosa, tenendo conto dei problemi fisici patiti dalla tuffatrice. Il riferimento è ai dolori al polso. E quindi, stringendo i denti, la prova è stata di spessore.diha cominciato con un doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo da 62.40 punti, facendo seguire ...

Pubblicità

azzurridigloria : ????? TUFFI, MONDIALI ????? Nella giornata nera del trampolino 3m (#Tocci e #Marsaglia out dalla finale), arriva un… - sportface2016 : #Tuffi, Mondiali #Budapest2022: #Chen oro nella piattaforma per soli 30 centesimi su Quan, l'azzurra Sarah… - sportface2016 : #Tuffi, tutto pronto alla Duna Arena di #Budapest2022 per la finale della piattaforma 10m femminile con l'azzurra S… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Sarah Jodoin di Maria ci prova nella Finale dalla piattaforma! - #Tuffi… - zazoomblog : Tuffi Mondiali 2022: Lorenzo Marsaglia manca l’accesso alla finale dai 3 metri - #Tuffi #Mondiali #2022: #Lorenzo -