Trofeo Shalom | il Benevento si aggiudica la 37^ edizione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPaduli (Bn) – Iltrionfa nella 37esimadelTabacchi Collarile Cup Under 17, evento sportivo con in evidenza lo slogan anti-violenza di genere: “Un calcio contro la violenza sulle donne”. Sul campo di calcio del centro sportivo padulese Ariella, la compagine sannita supera per 3-1 la Juve Stabia in finale, con uno spettacolare primo tempo in cui vanno a bersaglio all’8? Volpe, al 18? Perlingieri e al 22? Di Serio. Nella ripresa, il team stabiese riduce le distanze al 17?, con Saviano. Ma è la “Strega” a festeggiare all’epilogo. A conquistare il terzo posto è la Rappresentativa Nazionale Lnd, che prevale per 3-1 sulla Rappresentativa Nazionale Lega Pro. In quinta posizione si classifica l’Avellino, vincendo per 2-0 sulla Cavese.: ...