Tragedia a Casal Velino | 17enne si sente male e muore in spiaggia davanti alla famiglia

È stato colto da un malore improvviso mentre era in spiaggia con la sua famiglia. È morto così un ragazzo di 17 anni, affetto da grave disabilità, a Casal Velino marina (Salerno). La famiglia, originaria del Napoletano, stava trascorrendo qualche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

