Tour de France 2022, Tadej Pogacar senza avversari? Roglic eterno n.2, l’incognita pavé non lo spaventa (Di lunedì 27 giugno 2022) Mancano ormai solo quattro giorno all’inizio del Tour de France 2022. La corsa più attesa dell’intero panorama ciclistico è pronta a monopolizzare le attenzioni di appassionati ed addetti ai lavori per tre settimane di battaglie, fatica e grandissimo spettacolo. Nelle ultime due stagioni la Grande Boucle ha conosciuto un unico grande dominatore: Tadej Pogacar. Lo sloveno si è mostrato al mondo con tutto il suo cristallino talento nell’edizione del 2020, quando portò a compimento una storica impresa nell’ormai celeberrima ultima cronometro. Ad uscire sconfitto quel giorno fu Primoz Roglic, suo connazionale ed altro corridore di eccelsa qualità. Dopo il ritiro forzato dello scorso anno, il tre volte vincitore della Vuelta vuole provare a scrollarsi di dosso la fastidiosissima etichetta ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Mancano ormai solo quattro giorno all’inizio delde. La corsa più attesa dell’intero panorama ciclistico è pronta a monopolizzare le attenzioni di appassionati ed addetti ai lavori per tre settimane di battaglie, fatica e grandissimo spettacolo. Nelle ultime due stagioni la Grande Boucle ha conosciuto un unico grande dominatore:. Lo sloveno si è mostrato al mondo con tutto il suo cristallino talento nell’edizione del 2020, quando portò a compimento una storica impresa nell’ormai celeberrima ultima cronometro. Ad uscire sconfitto quel giorno fu Primoz, suo connazionale ed altro corridore di eccelsa qualità. Dopo il ritiro forzato dello scorso anno, il tre volte vincitore della Vuelta vuole provare a scrollarsi di dosso la fastidiosissima etichetta ...

