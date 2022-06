Tour de France 2022, prima tappa Copenaghen-Copenaghen: percorso e altimetria (Di lunedì 27 giugno 2022) Il percorso e l’altimetria della prima tappa del Tour de France 2022, la cronometro individuale di 13,2 chilometri con partenza e arrivo a Copenaghen. La capitale danese propone una prova contro il tempo piuttosto tecnica all’interno del centro cittadino, con diverse curve che richiederanno la massima attenzione da parte dei corridori. Con ogni probabilità a vestire la prima maglia gialla sarà quindi uno specialista delle cronometro. prima tappa: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING Tour DE France 2022: CALENDARIO COMPLETO L’altimetria della cronometro di Copenaghen SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Ile l’delladelde, la cronometro individuale di 13,2 chilometri con partenza e arrivo a. La capitale danese propone una prova contro il tempo piuttosto tecnica all’interno del centro cittadino, con diverse curve che richiederanno la massima attenzione da parte dei corridori. Con ogni probabilità a vestire lamaglia gialla sarà quindi uno specialista delle cronometro.: ORARI, DIRETTA TV E STREAMINGDE: CALENDARIO COMPLETO L’della cronometro diSportFace.

