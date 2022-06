Tour de France 2022, la Quick Step-Alpha Vinyl annuncia i suoi iscritti: dentro Bagioli e Cattaneo, a casa Alaphilippe e Cavendish (Di lunedì 27 giugno 2022) Si avvicina sempre di più la partenza del Tour de France 2022 da Copenaghen. Dall’1 luglio inizierà in Danimarca la lotta alla maglia gialla, che vedrà favoriti Tadej Pogacar e Primoz Roglic; chi non pare avere chance per puntare al podio è la Quick Step-Alpha Vinyl. La squadra belga ha annunciato gli otto che prenderanno parte alla Grande Boucle: non c’è il due volte campione del mondo in carica Julian Alaphilippe, che ieri, ai campionati nazionali vinti dal compagno di squadra Florian Senechal, era tornato in sella dopo il bruttissimo infortunio subito alla Liegi-Bastogne-Liegi con un tredicesimo posto. Si punterà dunque alla classifica a punti, con il velocista di riferimento che sarà Fabio Jakobsen. L’olandese ha vinto la ‘lotta ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Si avvicina sempre di più la partenza deldeda Copenaghen. Dall’1 luglio inizierà in Danimarca la lotta alla maglia gialla, che vedrà favoriti Tadej Pogacar e Primoz Roglic; chi non pare avere chance per puntare al podio è la. La squadra belga hato gli otto che prenderanno parte alla Grande Boucle: non c’è il due volte campione del mondo in carica Julian, che ieri, ai campionati nazionali vinti dal compagno di squadra Florian Senechal, era tornato in sella dopo il bruttissimo infortunio subito alla Liegi-Bastogne-Liegi con un tredicesimo posto. Si punterà dunque alla classifica a punti, con il velocista di riferimento che sarà Fabio Jakobsen. L’olandese ha vinto la ‘lotta ...

