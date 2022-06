Tour de France 2022, la Polizia perquisisce le case di corridori e staff della Bahrain-Victorious (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Tour de France si avvicina a grandi passi, ma la vigilia della Grande Boucle non si rivela affatto semplice per alcuni. Parliamo nello specifico della Bahrain-Victorious, che ha dichiarato nella giornata di oggi che le case di alcuni corridori e dello staff sono state perquisite dalla Polizia prima dalla partenza verso la Danimarca. Il team emiratino ha prodotto un comunicato stampa in cui ha commentato l’evento in maniera assai piccata: “L’indagine sui membri del team, iniziata quasi un anno fa e che non ha prodotto risultato, continua poco prima del Tour de France e danneggia la reputazione dei singoli e del team. A causa di recenti indagini, la squadra ritiene che la tempistica ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Ildesi avvicina a grandi passi, ma la vigiliaGrande Boucle non si rivela affatto semplice per alcuni. Parliamo nello specifico, che ha dichiarato nella giornata di oggi che ledi alcunie dellosono state perquisite dallaprima dalla partenza verso la Danimarca. Il team emiratino ha prodotto un comunicato stampa in cui ha commentato l’evento in maniera assai piccata: “L’indagine sui membri del team, iniziata quasi un anno fa e che non ha prodotto risultato, continua poco prima deldee danneggia la reputazione dei singoli e del team. A causa di recenti indagini, la squadra ritiene che la tempistica ...

