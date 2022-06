Torta salata di Melanzane al forno: senza frittura, leggera e gustosa! (Di lunedì 27 giugno 2022) Qualsiasi ricetta di un buon rustico diventa un salva cena indispensabile. Oggi voglio proporti un rustico di Melanzane che prenderà i consensi di tutti. senza friggere alcuna melanzana creeremo un ripieno sugoso e sfizioso a cui sarà impossibile resistere. Sarà una delizia saporita che scalerà la classifica dei tuoi piatti preferiti. Torta salata di Melanzane al forno. Ingredienti 30 ml di olio d’oliva 7 gr di paprika dolce Aglio in polvere quanto basta 2 Melanzane Pepe nero quanto basta Sale quanto basta Origano quanto basta Tagliamo le Melanzane a fette spesse circa 1 centimetro. Successivamente intingiamo un pennello in una miscela formata dall’olio d’oliva, sale, paprika, origano, aglio in polvere e pepe e passiamola su ogni lato di ogni fetta ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 27 giugno 2022) Qualsiasi ricetta di un buon rustico diventa un salva cena indispensabile. Oggi voglio proporti un rustico diche prenderà i consensi di tutti.friggere alcuna melanzana creeremo un ripieno sugoso e sfizioso a cui sarà impossibile resistere. Sarà una delizia saporita che scalerà la classifica dei tuoi piatti preferiti.dial. Ingredienti 30 ml di olio d’oliva 7 gr di paprika dolce Aglio in polvere quanto basta 2Pepe nero quanto basta Sale quanto basta Origano quanto basta Tagliamo lea fette spesse circa 1 centimetro. Successivamente intingiamo un pennello in una miscela formata dall’olio d’oliva, sale, paprika, origano, aglio in polvere e pepe e passiamola su ogni lato di ogni fetta ...

