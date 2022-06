Torna Dirama | il festival che celebra natura | relazioni e cura del territorio

(Di lunedì 27 giugno 2022) Dal 24 giugno al 17 luglio Legambiente Bergamo, insieme al Parco regionale dei Colli di Bergamo, con il patrocino del Comune di Bergamo e di Provincia di Bergamo e a una rete di collaborazione con associazioni, istituzioni e realtà del, per il quarto anno propone lungo l’estate incontri e attività con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimoniolistico e culturale della provincia di Bergamo e delle sue comunità. “Pensare globale, agire locale”, riflettere e fare, mettere in connessione persone, associazioni e gruppi che sulgià operano in direzione di buone pratiche per il futuro e conservazione degli ambientili, creando così ponti e contaminazioni, scoprendo esperienze di sostenibilità e ambientalismo, economia e ecologia. Ilpropone per quattro ...

Prima Bergamo

... Giovanni Toti, per la prima volta ribatte, a muso duro, alla Lega chea chiedergli di ... oggi invece strappa e per la prima voltaun comunicato che ha il sapore dello scontro: "Nel caso ...per la sua quarta edizione, organizzato da Legambiente Bergamo in collaborazione con Parco dei Colli di Bergamo, associazioni e istituzioni del territorio, in programma dal 24 giugno al ... Torna il festival Dirama: quattro settimane di natura e cultura a Bergamo e provincia Piogge abbondanti e fenomeni temporaleschi (anche di forte intensità) sono attesi per la giornata di domani. Mercoledì torna il sereno fino a venerdì.Con l’avvio della stagione estiva e con l’inizio delle vacanze, migliaia di turisti, italiani e stranieri, si apprestano ad affollare i mari e le spiagge ...