Torino, imprenditore edile cerca muratori ma non trova candidati: 'I giovani non lavorano per meno di 1.500 euro al mese' (Di lunedì 27 giugno 2022) Un altro imprenditore che pubblica offerte di lavoro ma non trova candidature. È il caso di Stefano Vanzini, 59 anni, proprietario di un'impresa edile torinese con 10 dipendenti e circa 1,5 milioni di ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 giugno 2022) Un altroche pubblica offerte di lavoro ma noncandidature. È il caso di Stefano Vanzini, 59 anni, proprietario di un'impresatorinese con 10 dipendenti e circa 1,5 milioni di ...

Pubblicità

GorgerinoIvan : @Briatore sono un imprenditore di Torino vorrei investire in crazy pizza e creare posti di lavoro...... giusto che… - CorriereTorino : L’imprenditore edile: «Provo in tutti i modi ma non trovo personale» - AndreaTorriell1 : @LorenzoFulco_ Marco Fulco (Torino, 1974) è un allenatore, presidente e imprenditore di Pokemon TCG, considerato il… - IlTorinista : @simalu78 @jacopoformia Esatto,e questo dovrebbe anche però fare pensare,è davvero un caso che ogni imprenditore po… - SMaglia : RT @IlTorinista: Lo Stadio Grande Torino e a destra a pochi metri il Filadelfia,potrebbe nascere una bella Cittadella Granata se solo ci fo… -