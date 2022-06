Top Gun: Maverick ed Elvis si contendono la vetta del box office USA con 30,5 milioni a testa (Di lunedì 27 giugno 2022) Top Gun: Maverick ed Elvis a pari merito in testa al box office americano con 30,5 milioni di incasso a testa. Una classifica per due. testa in testa in vetta al box office USA nel primo weekend estivo. Con 30,5 milioni ciascuno, Top Gun: Maverick ed Elvis celebrano un ex aequo che suscita l'interesse degli spettatori americani. Ottimo risultato per entrambe le pellicole. Per Elvis, un debutto da 30 milioni di dollari è impressionante per un film rivolto a un pubblico più anziano. Per Top Gun: Maverick, è quasi incredibile che un film generi $ 30 milioni a cinque settimane dall'uscita. Qui la nostra ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 giugno 2022) Top Gun:eda pari merito inal boxamericano con 30,5di incasso a. Una classifica per due.ininal boxUSA nel primo weekend estivo. Con 30,5ciascuno, Top Gun:edcelebrano un ex aequo che suscita l'interesse degli spettatori americani. Ottimo risultato per entrambe le pellicole. Per, un debutto da 30di dollari è impressionante per un film rivolto a un pubblico più anziano. Per Top Gun:, è quasi incredibile che un film generi $ 30a cinque settimane dall'uscita. Qui la nostra ...

