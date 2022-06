Tommasi sindaco di Verona | al centrosinistra anche Parma e Catanzaro

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 giugno 2022) PALERMO (ITALPRESS) – Vince il, che in particolare acon Damianocentra un risultato storico; si interroga il centrodestra, che dopo i successi al primo turno a Genova e Palermo, fa un deciso passo indietro pagando spaccature e incomprensioni. E una riflessione, non nuova, arriva per la politica tutta dal numero di elettori che sono andati a votare in una torrida domenica di giugno: poco più del 42%. Astensionismo primo partito.Il dato più atteso arriva da, dove Damiano, ex calciatore della Roma e della Nazionale, ha conquistato il 53,4% delle preferenze contro il 46,6% deluscente Federico Sboarina, che ha pagato la spaccatura figlia del primo turno con Flavio Tosi. “Mi auguro di essere parte di questo progettoin maniera ...