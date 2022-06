Tifosi della Juve infuriati:”Perché Miretti non ha giocato in Under 19?” (Video) (Di lunedì 27 giugno 2022) L’Europeo Under 19 è appena iniziato e Fabio Miretti è la stella dell’Italia, ma tutti si sono accorti della sua assenza contro la Romania. Tra i tornei giovanili più importanti in giro per il mondo, l’Europeo Under 19 è senza ombra di dubbio uno dei più importanti, per questo motivo la speranza è che l’Italia possa ben figurare dopo essere riuscita a ottenere la qualificazione nelle prime otte del torneo e l’esordio con la Romania è stato positivo, peccato però che non è stato utilizzato Fabio Miretti, il vero e proprio campioncino assoluto della squadra di Nunziata e il fatto non è stato per nulla preso bene dalla tifoseria bianconera. Fabio Miretti Juventus (LaPresse)Come capita da molti anni a questa parte la nazionale francese è la grande favorita ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 giugno 2022) L’Europeo19 è appena iniziato e Fabioè la stella dell’Italia, ma tutti si sono accortisua assenza contro la Romania. Tra i tornei giovanili più importanti in giro per il mondo, l’Europeo19 è senza ombra di dubbio uno dei più importanti, per questo motivo la speranza è che l’Italia possa ben figurare dopo essere riuscita a ottenere la qualificazione nelle prime otte del torneo e l’esordio con la Romania è stato positivo, peccato però che non è stato utilizzato Fabio, il vero e proprio campioncino assolutosquadra di Nunziata e il fatto non è stato per nulla preso bene dalla tifoseria bianconera. Fabiontus (LaPresse)Come capita da molti anni a questa parte la nazionale francese è la grande favorita ...

