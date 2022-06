This Is Us, la recensione del finale di serie: questi siamo Noi (Di lunedì 27 giugno 2022) La recensione del finale di serie di This Is Us, gli ultimi due episodi della stagione 6, in onda il 27 giugno su Fox Italia, apparentemente antitetici ma perfetti nell'incarnare le due facce della medaglia di ciò che rappresenta la serie. Anche in Italia si conclude forse l'ultimo baluardo della serialità generalista a lungo termine che non faccia parte di sitcom o procedurali. Stiamo parlando di This Is Us, che arriva al termine il 27 giugno su Fox Italia con gli episodi 6x17 (Il treno) e 6x18 (Noi), e che porta a compimento la storia, come spiegheremo in questa recensione del finale di serie di This Is Us, come ha fatto in tutta questa sesta ed ultima stagione: su una nota alta. 6x17 Il treno: ultima corsa per ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 giugno 2022) LadeldidiIs Us, gli ultimi due episodi della stagione 6, in onda il 27 giugno su Fox Italia, apparentemente antitetici ma perfetti nell'incarnare le due facce della medaglia di ciò che rappresenta la. Anche in Italia si conclude forse l'ultimo baluardo della serialità generalista a lungo termine che non faccia parte di sitcom o procedurali. Stiamo parlando diIs Us, che arriva al termine il 27 giugno su Fox Italia con gli episodi 6x17 (Il treno) e 6x18 (Noi), e che porta a compimento la storia, come spiegheremo in questadeldidiIs Us, come ha fatto in tutta questa sesta ed ultima stagione: su una nota alta. 6x17 Il treno: ultima corsa per ...

