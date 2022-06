Terremoto elettorale da Verona a Catanzaro | parte il processo al Centrodestra con la resa dei conti tra gli alleati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 27 giugno 2022)nel. La pdidadel centrosinistra, che ha schierato in campo Damiano Tommasi, è il simbolo della batostadele, in particolar modo, della Lega di Matteo Salvini. Il fronte progressista ha espugnato non solo il capoluogo veneto ma anche, Piacenza e Alessandria, patria del capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari, e ha conquistato una città simbolo come Parma. I ballottaggi hanno certificato un calo netto della Lega di cui Salvini dovrà rispondere. E il giorno dopo di quello che è stato definito un suicidio politico delle destre che sono andate separate, per esempio a, è già partita la ...