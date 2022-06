Pubblicità

SiciliaReporter : Tenta furto all’interno del liceo scientifico ma si ferisce e muore dissanguato. Vittima un trentenne di Canicattì.… - palermo24h : Canicattì: tenta il furto in una scuola, si fa male con la vetrata del distributore e muore dissanguat - telodogratis : Tenta furto in una scuola e muore dissanguato,aperta inchiesta - RosaR51331382 : RT @ag_notizie: Tenta furto ai distributori di snack e bibite e muore dissanguato? Aperta inchiesta, la Procura dispone autopsia https://t.… - ag_notizie : Tenta furto ai distributori di snack e bibite e muore dissanguato? Aperta inchiesta, la Procura dispone autopsia… -

Secondo una prima ipotesi investigativa, il giovane italiano - già noto alle forze dell'ordine - si sarebbe intrufolato, nottetempo, all'interno della scuola per mettere a segno un. Una ...... il senso di vergogna di fronte al pensiero, al colloquio, che avevano tutti, come di unalla ... In città il potere lascia il suo marchio,di controllare le persone, ingabbiarle nelle ...L'uomo si sarebbe si sarebbe provocato una profonda ferita ad un braccio rompendo il vetro di un distributore automatico ...Il cadavere di un trentatreenne è stato trovato all’interno del liceo Scientifico Sciascia di Canicattì. La salma era immersa in una pozza di sangue.