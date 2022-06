(Di lunedì 27 giugno 2022) Londra, 27 giu. - (Adnkronos) - Andreaesce di scena al primodi, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell'All England Club. Il piemontese, numero 256 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede allo statunitense Frances Tiafoe, numero 28 del ranking Atp e 23 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 in un'ora e 50 minuti.

Pubblicità

Eurosport_IT : Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> - SuperTennisTv : ?? Si alza il sipario su #Wimbledon 2022! ?? Ecco gli italiani che faranno oggi il loro esordio ?? #tennis - FedericoFerri : Sei canali live su @SkySport, in esclusiva. Appassionati di tennis, pronti per andare al luna park? #SkyTennis… - ParliamoDiNews : Che cos`è il torneo di Wimbledon? - - TV7Benevento : Tennis: Wimbledon, Vavassori fuori al 1° turno - -

Prima giornata di. Il debuttante Vavassori cede con un triplo 6 - 4 contro lo statunitense Tiafoe. Più tardi Sinner - Wawrinka e Fognini - Griekspoor. Tra le donne in programma il derby Trevisan - Cocciaretto ...Si apre ufficialmente oggi uno degli Slam più importanti, famosi, iconici e seguiti di tutto ilmondiale.ha dato il benvenuto a giocatori e tifosi aprendo le porte all'edizione numero 135 che sarà ricordata per alemno tre buoni motivi. Il primo è quello tristemente noto legato ...Londra, 27 giu. - (Adnkronos) - Andrea Vavassori esce di scena al primo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell'All England Club. Il piemontese, ...256 del ranking, ha concluso al primo turno l'esordio al torneo di Wimbledon, eliminato dallo statunitense Frances Tiafoe, n.28 ATP. Il 27enne torinese è stato battuto con un triplo 6-4 in un'ora e 46 ...