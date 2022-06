Tennis: Wimbledon, il torneo sarà visibile su Sky fino al 2026 (Di lunedì 27 giugno 2022) Milano, 27 giu. - (Adnkronos) - È in arrivo un'altra grande notizia per tutti gli appassionati di Tennis. Dopo l'annuncio della Davis Cup, per la prima volta e fino al 2024 su Sky (Group Stage dal 14 al 18 settembre e Finals dal 23 al 27 novembre), il torneo di Wimbledon sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 2026. Grazie al nuovo accordo con AELTC, Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione in diretta esclusiva per altri 4 anni del più prestigioso torneo su erba al mondo. Il Tennis si conferma così uno dei pilastri dell'offerta di Sky Sport con la copertura dei grandi tornei maschili della stagione ATP sul canale di riferimento Sky Sport Tennis. La super programmazione di Sky ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Milano, 27 giu. - (Adnkronos) - È in arrivo un'altra grande notizia per tutti gli appassionati di. Dopo l'annuncio della Davis Cup, per la prima volta eal 2024 su Sky (Group Stage dal 14 al 18 settembre e Finals dal 23 al 27 novembre), ildisu Sky Sport e in streaming su NOWal. Grazie al nuovo accordo con AELTC, Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione in diretta esclusiva per altri 4 anni del più prestigiososu erba al mondo. Ilsi conferma così uno dei pilastri dell'offerta di Sky Sport con la copertura dei grandi tornei maschili della stagione ATP sul canale di riferimento Sky Sport. La super programmazione di Sky ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> - FedericoFerri : Sei canali live su @SkySport, in esclusiva. Appassionati di tennis, pronti per andare al luna park? #SkyTennis… - SuperTennisTv : ?? Che onore per Matteo e @RafaelNadal! Per la prima volta nella storia di #Wimbledon un allenamento sul Centrale… - lUltimoUomo : «Come possono i ricordi mutare nel tempo? Solo uno di noi due è andato avanti, l’altro è rimasto com’era. Tu avrai… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Wimbledon in eslcusiva su Sky Sport fino al 2026 -