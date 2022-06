Tennis | Wimbledon | Hurkacz fuori al primo turno

(Di lunedì 27 giugno 2022) Londra, 27 giu. - (Adnkronos) - Huberta sopresa aldi, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell'All England Club. Il polacco, numero 10 del mondo, 7 del seeding e semifinalista nel 2021, cede al 5° set allo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, numero 37 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-4, 5-7, 2-6, 7-6 (10-8) dopo 3 ore e 34 minuti.

