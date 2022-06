Tennis, Sky rinnova fino al 2026 i diritti tv per il torneo di Wimbledon (Di lunedì 27 giugno 2022) È in arrivo un’altra grande notizia per tutti gli appassionati di Tennis. Dopo l’annuncio della Davis Cup, per la prima volta e fino al 2024 su Sky (Group Stage dal 14 al 18 settembre e Finals dal 23 al 27 novembre), il torneo di Wimbledon sarà visibile su... Leggi su digital-news (Di lunedì 27 giugno 2022) È in arrivo un’altra grande notizia per tutti gli appassionati di. Dopo l’annuncio della Davis Cup, per la prima volta eal 2024 su Sky (Group Stage dal 14 al 18 settembre e Finals dal 23 al 27 novembre), ildisarà visibile su...

Pubblicità

SkySport : Matteo #Berrettini non si ferma! #SkySport #SkyTennis #ATPQueens ?? - SkySport : ?? Berrettini rivince al Queen's ?? Ed esulta così ?? - SkySport : ULTIM'ORA Wimbledon su Sky Sport fino al 2026 Live in esclusiva per altri 4 anni #SkySport #SkyWimbledon #Wimbledon… - sportli26181512 : Wimbledon resta in esclusiva su Sky Sport e su NOW: accordo fino al 2026: Sky Sport e NOW saranno la casa di Wimble… - paoloangeloRF : Com'era il mondo (e Wimbledon) prima di Federer -