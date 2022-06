(Di lunedì 27 giugno 2022) È in arrivo un’altra grande notizia per tutti gli appassionati di. Dopo l’annuncio della Davis Cup, per la prima volta eal 2024 su Sky (Group Stage dal 14 al 18 settembre e Finals dal 23 al 27 novembre), ildisarà visibile su Skye in streaming su NOWal. Grazie al nuovo accordo con AELTC, Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione inper altri 4 anni del più prestigiososu erba al mondo e il più iconico tra i quattro del Grande Slam. Ilsi conferma così uno dei pilastri dell’offerta di Skycon la copertura dei grandi tornei maschili della stagione ATP sul canale di riferimento Sky ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> - SuperTennisTv : Il 1° tennista nell'Era Open a vincere il torneo del Queen's sia alla prima che alla seconda partecipazione ?? Sei… - Agenzia_Ansa : FLASH | Tennis: Berrettini vince il torneo del Queen's. #ANSA - OA_Sport : #Tennis, il torneo di #Wimbledon in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW fino al 2026 #Wimbledon2022 - Edorsi53 : RT @edizionislam: Oggi al via il torneo di #Wimbledon! Ecco alcuni fra i titoli più recenti del nostro catalogo dedicati al #tennis... http… -

... non riesci a vedere il pubblico in volto e scoprirne i dettagli, ma neltutto diventa più ... "Quando ho potuto ho sempre giocato il, tranne per l'emergenza sanitaria del 2020. Forse, se ...... AL VIA! Finalmente ci siamo: lunedì 27 giugno è il giorno in cui prende ufficialmente il via la diretta di Wimbledon 2022 , il terzodello Slam dele certamente il più prestigioso. ...Questo è il primo anno che non sono a Wimbledon e, ancora una volta, è colpa del mio ginocchio non al meglio. Sono triste per questa assenza ...Prima giornata di Wimbledon, che vede subito in campo tre italiani nel tabellone maschile. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e risultati.