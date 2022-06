Tennis, Al via Wimbledon: Berrettini tra Djokovic e Nadal nelle quote scommesse (Di lunedì 27 giugno 2022) Oggi parte la 135esima edizione di Wimbledon e non nascondiamocelo tutti gli influssi positivi dall’Italia sono per Matteo Berrettini. L’attesa è grandissima per il ritorno con il botto del romano dopo l’infortunio. Due titoli su due tornei disputati: Stoccarda prima e il Queen’s poi vinto per la seconda volta consecutiva. Il miracolo sportivo dello scorso anno – primo italiano della storia a raggiungere la finale – lo colloca tra i favoriti anche per i bookmaker. Al via oggi 27 giugno quello che è considerato il torneo dello Slam per eccellenza: Wimbledon, il più antico al mondo; correva l’anno 1877. Terza in ordine cronologico delle prove del Grande Slam (dopo l’Australian Open e il Roland Garros, entrambi vinti quest’anno da Rafael Nadal). Secondo tradizione inizia a sei settimane da primo lunedì di agosto e ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 giugno 2022) Oggi parte la 135esima edizione die non nascondiamocelo tutti gli influssi positivi dall’Italia sono per Matteo. L’attesa è grandissima per il ritorno con il botto del romano dopo l’infortunio. Due titoli su due tornei disputati: Stoccarda prima e il Queen’s poi vinto per la seconda volta consecutiva. Il miracolo sportivo dello scorso anno – primo italiano della storia a raggiungere la finale – lo colloca tra i favoriti anche per i bookmaker. Al via oggi 27 giugno quello che è considerato il torneo dello Slam per eccellenza:, il più antico al mondo; correva l’anno 1877. Terza in ordine cronologico delle prove del Grande Slam (dopo l’Australian Open e il Roland Garros, entrambi vinti quest’anno da Rafael). Secondo tradizione inizia a sei settimane da primo lunedì di agosto e ...

