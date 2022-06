Tamberi vince contro Fassinotti, ma è sanzionato per ‘comportamento antisportivo’. Poi si scusa: “Gesto sbagliato, ma ecco cosa c’è dietro” (Di lunedì 27 giugno 2022) Non è stato semplice per Gianmarco Tamberi arrivare a vincere il titolo italiano nel salto in alto, ma alla fine il campione olimpico ce l’ha fatta. Il marchigiano è arrivato allo spareggio contro Marco Fassinotti. Dopo che il conto era in pareggio a quota 2,23, entrambi hanno sbagliato tre volte a quota 2,26. Tornati a quota 2,24, i due saltatori sono riusciti a saltarla al primo tentativo quindi Tamberi ha piazzato il salto vincente a 2,26, mentre Fassinotti ha sbagliato i tre tentativi. La vittoria non è stata senza polemiche: al momento del saluto i due non si sono stretti la mano e a Tamberi è sfuggita una parola di troppo che gli è costata il cartellino giallo per comportamento antisportivo. Il motivo? È lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Non è stato semplice per Gianmarcoarrivare are il titolo italiano nel salto in alto, ma alla fine il campione olimpico ce l’ha fatta. Il marchigiano è arrivato allo spareggioMarco. Dopo che il conto era in pareggio a quota 2,23, entrambi hannotre volte a quota 2,26. Tornati a quota 2,24, i due saltatori sono riusciti a saltarla al primo tentativo quindiha piazzato il saltonte a 2,26, mentrehai tre tentativi. La vittoria non è stata senza polemiche: al momento del saluto i due non si sono stretti la mano e aè sfuggita una parola di troppo che gli è costata il cartellino giallo per comportamento antisportivo. Il motivo? È lo ...

