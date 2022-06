Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

Laè stata superiore in tutto, con la Trevisan che si è presentata con ogni probabilità scarica dopo la splendida stagione sulla terra rossa, culminata con l'exploit di Parigi, 'pagato' ...Campo 2, invece, contraddistinto dalmatch tra Jannik Sinner e Stanislas Wawrinka ; il ... TREVISAN -E BRONZETTI Tornando ai talenti italiani, ben tre azzurre di scena tra Campo 4 e ... Super Cocciaretto vince il derby d'Italia. Raducanu e Jabeur avanti L’emittente SuperTennis, per ogni giornata di Wimbledon 2022, proporrà il ‘match of the day’, ossia l’incontro più interessante ed emozionante disputatosi sui cambi di Londra; il tutto con appuntament ...