Suarez lascia l’Atletico | intesa trovata con il nuovo club!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 27 giugno 2022) Sta per cambiare il futuro di uno degli attaccanti più forti degli ultimi dieci anni in Europa. Luis, dopo due anni alMadrid, con il primo trascorso da vero e proprio trascinatore che ha portato la squadra alla vittoria della Liga dopo ben 7 anni,la Spagna per inseguire una nuova avventura, forse l’ultima della sua carriera. Si era parlato anche di un interessamento di squadre italiane come l’Atalanta, ma l’ex Barcellona ha preferito fare una nuova esperienza di vita. Marcelo Gallardo River PlateInfatti, secondo quanto riportato da Sportitalia, il giocatore di punta della Nazionale uruguaiana ha raggiunto un accordo di massima per vestire la maglia del River Plate ed essere allenato da Gallardo. Torna nel Sud America dopo 15 anni passati in Europa tra Gronigen, Ajax, ...