Strage di Ustica, la richiesta dei familiari delle vittime al governo Draghi: “Dia ai pm tutte le informazioni sugli aerei degli Stati alleati in volo quella sera” (Di lunedì 27 giugno 2022) Verità. La chiedono a gran voce i familiari delle 81 vittime del Dc9 Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, abbattuto la sera del 27 giugno 1980, a poca distanza dall’isola di Ustica. A 42 anni da quella Strage la verità, infatti, è ancora lontana. “Nel 2008 il presidente emerito Francesco Cossiga ha indicato i francesi come responsabili dell’abbattimento dell’aereo civile, e la Procura di Roma ha riaperto le indagini sulla tragedia. Ma sono passati 14 anni e allora alla Procura chiediamo la verità sugli autori materiali che oggi deve finalmente essere completata”. Sono le parole della presidente dell’Associazione parenti delle vittime, Daria Bonfietti, durante la cerimonia per il 42esimo anniversario. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Verità. La chiedono a gran voce i81del Dc9 Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, abbattuto ladel 27 giugno 1980, a poca distanza dall’isola di. A 42 anni dala verità, infatti, è ancora lontana. “Nel 2008 il presidente emerito Francesco Cossiga ha indicato i francesi come responsabili dell’abbattimento dell’aereo civile, e la Procura di Roma ha riaperto le indagini sulla tragedia. Ma sono passati 14 anni e allora alla Procura chiediamo la veritàautori materiali che oggi deve finalmente essere completata”. Sono le parole della presidente dell’Associazione parenti, Daria Bonfietti, durante la cerimonia per il 42esimo anniversario. Per ...

Pubblicità

EnricoLetta : 27 giugno 1980. Strage di #Ustica. I familiari delle vittime attendono ancora verità e giustizia. Dopo troppi depis… - SkyTG24 : Sono passati 42 anni dalla strage di #Ustica, la tragedia aerea che costò la vita a 81 persone - Ettore_Rosato : #27GIUGNO 80 La strage nei cieli di #Ustica . 81 persone persero la vita. Non smettiamo di cercare la… - janlucas1971 : @EnricoLetta Troppo comodo tirare in ballo Ustica ora, facciamo invece luce sulle responsabilità delle morti per Co… - tobiamc : RT @Ettore_Rosato: #27GIUGNO 80 La strage nei cieli di #Ustica . 81 persone persero la vita. Non smettiamo di cercare la verit… -