Strage di Ustica | 42 anni dopo | Sono stati gli alieni?

Pubblicità

CarmeloMontana2 : RT @baraldi_paola: Una strage nel cielo #Ustica #27giugno1980 - ClaudioMeazza : 42 anni fa, 21 giugno 1980, il DC9 dell'Itavia si inabissava vicino a Ustica. Uno dei tanti segreti di stato che ri… - ildeposito : [storia] 27 giugno 1980 - La strage di Ustica - vinnix63 : RT @AndreaMarano11: Quarantadue anni fa la Strage di Ustica, 81 vittime, 81 vite spezzate, e poi una storia di depistaggi, misteri...la mem… - RosannaMarani : RT @AndreaMarano11: Quarantadue anni fa la Strage di Ustica, 81 vittime, 81 vite spezzate, e poi una storia di depistaggi, misteri...la mem… -

Tuttavia, le commemorazioni per le 81 vittime delladi, continuano tra quelle che la presidente dell'associazione Daria Bonfietti definisce " menzogne e depistaggi" , riferendosi ..."Lunedì 27 giugno cade il 42esimo anniversario delladi. Siamo innanzitutto vicini ai familiari delle ottantuno vittime, alla Presidente dell'Associazione Daria Bonfietti che da sempre si batte per la piena e ufficiale affermazione della ...e la strage di Ustica rimane uno dei tanti misteri irrisolti della prima repubblica… Tuttavia, una cosa è certa : la vergogna dei vertici militari che per anni raccontarono fandonie, crearono omertà e ...Il 27 giugno 1980 l’aereo Itavia partì, di sera, dall’aeroporto di Bologna verso Palermo Punta Raisi. Non arrivò mai. I rottami vennero recuperati nel mar Tirreno meridionale. Morti tutti gli 81 a bor ...