Sterling obiettivo Chelsea: il City si siede al tavolo da 55 milioni in su (Di lunedì 27 giugno 2022) . Le ultime sul futuro dell’attaccante Il Chelsea si sta preparando a formulare un’offera ufficiale al Manchester City per l’acquisto di Raheem Sterling. I Blues dovranno mettere sul piatto almeno 55 milioni di euro per avere speranza di aggiudicarsi l’attaccante inglese di origini giamaicane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) . Le ultime sul futuro dell’attaccante Ilsi sta preparando a formulare un’offera ufficiale al Manchesterper l’acquisto di Raheem. I Blues dovranno mettere sul piatto almeno 55di euro per avere speranza di aggiudicarsi l’attaccante inglese di origini giamaicane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

sportli26181512 : Chelsea, tentativo per Sterling: Raheem Sterling è l'obiettivo per l'attacco del Chelsea. I Blues, che cederanno Ro… - ArenaSportiva1 : ?????????????? #Chelsea, obiettivo #Sterling per il post-#Lukaku: il #ManchesterCity rifiuta la prima offerta dei Blues di… - infoitsport : Chelsea, obiettivo Sterling per il post-Lukaku: il Manchester City rifiuta la prima offerta dei Blues - Frances53296279 : RT @Top_PremierLeag: ?????????????? Raheem Sterling, è il principale obiettivo del Chelsea Il Manchester City vuole circa 55/60 milioni di euro pe… - Top_PremierLeag : ?????????????? Raheem Sterling, è il principale obiettivo del Chelsea Il Manchester City vuole circa 55/60 milioni di euro… -